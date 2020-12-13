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رئيس الوزراء يتابع مشروع إنشاء مجمع صناعي مُتكامل لإنتاج الألواح الشمسية

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رئيس الوزراء يتابع مشروع إنشاء مجمع صناعي مُتكامل لإنتاج الألواح الشمسية رئيس الوزراء يتابع مشروع إنشاء مجمع صناعي مُتكامل لإنتاج الألواح الشمسية

مصراوي Masrawy

05:36 م الأحد 13 ديسمبر 2020

(مصراوي):

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الأحد، لمُتابعة الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء مجمع صناعي متكامل لإنتاج الألواح الشمسية، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمد مصطفى، المشرف على قطاع المشروعات القومية بوزارة الإنتاج الحربي.

وأكد رئيس الوزراء أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح ، بالاهتمام بدراسات الجدوى الخاصة بإنشاء هذا المشروع المهم، مُشيرًا إلى أن التحدى الحقيقى لهذا المشروع لا يتوقف عند تنفيذه، وإنما استمرار العمل فيه، وفتح آفاق لتصدير المنتجات وتسويقها.

وعرض وزير الدولة للإنتاج الحربي تقريرًا تناول الخطوات التنفيذية للبدء في إقامة هذا المشروع، لافتًا إلى أن هناك العديد من الشركاء الدوليين الذين يتحمسون للمشاركة إلى جانب في تنفيذ هذا المشروع كلها من الشركات الكبرى المتخصصة في مجال إنتاج الألواح الشمسية والخلايا والشرائح والقوالب، مُوضحًا أن المشروع من المقرر أن يتضمن إنتاج ألواح الطاقة الشمسية، ومُستلزمات صناعة الألياف الضوئية، والألومنيوم، والإلكترونيات، كما عرض مقترحات تمويل إنشاء هذا المشروع، وملخصًا لأهدافه، وخطوات التنفيذ.

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