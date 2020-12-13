بعد تحذير الاقتراب منهما.. 3 لجان تحدد مصير عقاري محرم بك في الإسكندرية

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الإسكندرية – محمد عامر:

قرر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تشكيل لجنة فنية من أساتذة كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، فضلا عن استدعاء أعضاء لجنتي المنشآت الآيلة للسقوط والبت الفني، لإعطاء القرار النهائي بشأن القرارين المتصدعين بمحرم بك.

كانت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية تلقت بلاغا من الأهالي يفيد تصدع العقارين 17 و9 شارع حسبو متفرع من شارع جرين بمنطقة محرم بك بحي وسط.

وانتقل المحافظ ومسئولي حي وسط وضباط قسم شرطة محرم بك وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وجرى فرض طوق أمني بمحيط العقارين.

تبين من الفحص أن العقارين، بناء حديث، الأول رقم 17 مكون من أرضي و11 طابقا، بناء عام 2002، والثاني رقم 9 مكون من أرضي و14 طابقا، بناء عام 2011.

وكشفت المعاينة الأولية عن سقوط كتلة خرسانية في منور العقار رقم 17، ما أدى إلى تصدعه وحدوث شروخات بطول العقار وانفصال حوائطه عن العقار المجاور له رقم 9، دون حدوث إصابات.

وقال المحافظ إن العقار الأول المتصدع رقم ١٧ مرخص حتى الطابق الرابع وصادر له ١٠ قرارات إزالة حتى الطابق الحادي عشر منذ عام ٢٠٠٢.

وأوضح الشريف، أن العقار الثاني رقم ٩ مرخص حتى الطابق الرابع وصادر له ١٦ قرار إزالة حتى الطابق الرابع عشر منذ عام ٢٠١١.

وأصدر المحافظ قرارا بإخلاء العقارين بالكامل من السكان دون المنقولات، وتكليف مديرية التضامن الاجتماعي، لاتخاذ اللازم تجاه السكان من تقديم مساعدات وغيرها.

وكلف المحافظ كافة الجهات الأخرى المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، وفصل كافة المرافق حفاظا على أرواح المواطنين والعقارات المجاورة.

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