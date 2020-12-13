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مصابان في مشاجرة بالأسلحة النارية في أسيوط

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مصابان في مشاجرة بالأسلحة النارية في أسيوط مصابان في مشاجرة بالأسلحة النارية في أسيوط

مصراوي Masrawy

05:25 م الأحد 13 ديسمبر 2020

أسيوط ـ محمود عجمي:

أصيب شخصان، اليوم الأحد، في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بقريتي أم القصور وبني قرة بمركزي منفلوط والقوصية في أسيوط.

تلقى مدير الأمن اللواء أسعد الذكير إخطارًا من مأمور مركز شرطة القوصية، بوصول بلاغ إلى غرفة عمليات النجدة، بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين، ووقوع مصابين.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ لفحصه، حيث تبين نشوب مشاجرة بين عائلتين بقريتي أم القصور وبني قرة بمركزي منفلوط والقوصية، ما أسفر عن إصابة "جاد الكريم. ع. ع - 35 عامًا"، و"علي. أ. م - 45 عامًا"، وجرى نقلهم إلى مستشى أسيوط الجامعي.

تمكنت قوات الأمن من السيطرة على المشاجرة، وحُرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.​

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