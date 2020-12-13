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موسكو: نستبعد حدوث تحسن جذري في العلاقات مع واشنطن في ظل إدارة جديدة

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موسكو: نستبعد حدوث تحسن جذري في العلاقات مع واشنطن في ظل إدارة جديدة موسكو: نستبعد حدوث تحسن جذري في العلاقات مع واشنطن في ظل إدارة جديدة

مصراوي Masrawy

05:17 م الأحد 13 ديسمبر 2020

موسكو - (أ ش أ):

استبعدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد،حدوث تحسن كبير في العلاقات الروسية الأميركية بعد تغيير السلطة في الولايات المتحدة.

وقالت زاخاروفا، في تصريحات إعلانية لها أوردتها وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية: "لسنا مهتمين بالشخصيات، نحن مهتمون بالتفاعل الثنائي في القضايا العالمية. وللأسف، لا نلاحظ من تغير المشاركين في العمليات الانتخابية ومن تغير الأشخاص في البيت الأبيض، أي شيء جذري من ناحية تحسين العلاقات الثنائية".

يُذكر أن الرئيس الأميريكي جو بايدن أعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الشهر الماضي، مُعربًا عن فخره بأن "أختاره الأمريكيون لقيادة البلاد"، بينما لم يعترف الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد بالهزيمة في الانتخابات، وبدأ حملة طعون قضائية في عدد من الولايات.

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