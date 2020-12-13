أخبار عاجلة

"الخطيب": قطاع السياحة السعودي الواعد يجذب المستثمرين -
"الدحيلان": نتطلع لأن تكون الشرقية مركزًا مهمًا لصناعة التجميل والأزياء -
وفد من المركز السعودي لتأهيل الكفيفات بالأردن يتفقّد الخدمات بـ"الزعتري" -
وقف الملك عبدالعزيز يعلن عن بدء إجراءات تمليك المواطنين لعقاراتهم ببحرة -
فلكية جدة: الانقلاب الشتوي 2020 الاثنين المقبل.. "الاقتران العظيم" -
"التجارة" تستدعي 680 مكيف "سبيلت" من هذا النوع وتطالب بإرجاعه واسترداد مبلغ الشراء -
"العدل": تمديد صلاحية الوكالة الإلكترونية لمدة عام -
وزير الصحة: ولي العهد كان يتابع وصول اللقاحات وحريص على توفيرها للجميع بعدالة -
بميزانية تاريخية.. "اليونان" تستعد "عسكرياً" لمواجهة التهديدات التركية -
لجنة تحكيم مهرجان الإبل تحذر: عدم الالتزام بالتعليمات يؤدي إلى الاستبعاد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

وزير الصحة الألماني: نأمل في إصدار تصريح سريع للقاحات كورونا

Print
وزير الصحة الألماني: نأمل في إصدار تصريح سريع للقاحات كورونا وزير الصحة الألماني: نأمل في إصدار تصريح سريع للقاحات كورونا

مصراوي Masrawy

05:12 م الأحد 13 ديسمبر 2020

برلين - (د ب أ)

أعرب وزير الصحة الألماني ينس شبان، عن أمله في أن تصدر الوكالة الأوروبية للأدوية "إيما" تصريحًا للقاحات كورونا بأسرع ما يمكن.

وخلال المشاورات التي أجرتها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مع رؤساء حكومات الولايات في مؤتمر عبر الهاتف حول القيود الصارمة على المخالطات في عيد الميلاد ورأس السنة، قال شبان اليوم الأحد إن الأمر يتعلق بثقة المواطنين في قدرة الاتحاد الأوروبي على التصرف.

وأضاف أن الاتحادية وحكومات الولايات جاهزة لإعطاء اللقاحات اعتبارًا من الخامس عشر من الشهر الجاري.

وتابع الوزير المنتمي إلى حزب ميركل المسيحي الديمقراطي أن جرعات التطعيم الأولى جاهزة للتسليم ويمكن البدء في إعطاء اللقاح بعد صدور التصريح مباشرة، ونُقِلَ عن شبان قوله: "كل يوم يمكننا أن نبدأ فيه بشكل مبكر، يقلل المعاناة".

ولفت شبان إلى أن الاتحاد الأوروبي نجح في دفع تطوير اللقاح قدما وتأمين جرعات اللقاح، وقال إن كل البيانات الضرورية متاحة الآن مشيرا إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا أصدرتا بالفعل تصريحا باللقاح، وأكد أن ألمانيا ستسرع الإجراءات على الصعيد الوطني حال صدور التصريح.

يذكر أن لقاح كورونا الذي طورته شركتا فايزر الأمريكية وبيونتيك الألمانية هو أول لقاح مضاد لكورونا يحصل على تصريح طارئ من الولايات المتحدة، وأعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أن من الممكن للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 16 عامًا أخذ هذا اللقاح الآن.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
8 الصبح - د. سمر سعيد تتحدث عن بداية الفنون الشعبية في مصر

8 الصبح - د. سمر سعيد تتحدث عن بداية الفنون الشعبية في مصر

8 الصبح - الرئيس السيسي يؤكد رفض مصر أيه ممارسات تسعى إلى زعزعة استقرار الخليج

8 الصبح - الرئيس السيسي يؤكد رفض مصر أيه ممارسات تسعى إلى زعزعة استقرار الخليج

8 الصبح - " 8 الصبح Sport".. قراءة تحليلية في الأحداث ومباريات كرة القدم المصرية

8 الصبح - " 8 الصبح Sport".. قراءة تحليلية في الأحداث ومباريات كرة القدم المصرية

8 الصبح - وزيرة الصحة تتوجه إلى الإمارات لبحث خطة توريد دفعات لقاح فيروس كورونا لمصر

8 الصبح - وزيرة الصحة تتوجه إلى الإمارات لبحث خطة توريد دفعات لقاح فيروس كورونا لمصر

شبكة عيون الإخبارية