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: لقاح كورونا المستخدم في المملكة آمن

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السعودية: لقاح كورونا المستخدم في المملكة آمن : لقاح كورونا المستخدم في المملكة آمن

مصراوي Masrawy

05:12 م الأحد 13 ديسمبر 2020

الرياض - (أ ش أ):

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، اليوم الأحد، أن لقاحات المستخدمة في السعودية آمنة، مشيرا إلي أن إجراءات هيئة الغذاء والدواء كانت كافية للتأكد من سلامة اللقاح.

وقال العبد العالي - في تصريح أوردته قناة العربية - إن الوزارة تتفهم القلق بشأن سلامة لقاحات كورونا، داعيا الجميع بمن فيهم المتعافين من الإصابة بكورونا إلى أخذ اللقاح.

يأتي ذلك فيما أعلنت الصحة السعودية عن تسجيل 139 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة في المملكة إلي 359 ألفا و888 إصابة، فيما تم تسجيل 12 حالة وفاة ليرتفع إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس إلي 6048 حالة، وتم تسجيل 202 حالة تعافٍ من كوفيد-19، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 350 ألفا و549 حالة .

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مصراوي Masrawy

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