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: الحصول على لقاح كورونا سيكون بمراحل ولكل منها أولوياتها

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السعودية: الحصول على لقاح كورونا سيكون بمراحل ولكل منها أولوياتها : الحصول على لقاح كورونا سيكون بمراحل ولكل منها أولوياتها

مصراوي Masrawy

05:12 م الأحد 13 ديسمبر 2020

الرياض - (د ب ا)

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة محمد العبد العالي، اليوم الأحد، إن الحصول على لقاح سيكون بمراحل ولكل مرحلة أولوياتها.

وقال العبد العالي خلال الإيجاز الصحفي للوزارة اليوم الأحد، أن توصية وزارة الصحة تتضمن الحرص على الحصول على اللقاح، ومن بينهم المتعافون من الفيروس، حيث لم تثبت الدراسات عدم احتمالية إصابتهم مجددًا.

وأشار إلى أن اعتماد اللقاح تم بموجب الخطوات الرسمية لهيئة الغذاء والدواء السعودية ، وهي من الهيئات المرموقة على المستوى العالمي.

وأكد أن الهيئة لديها إجراءات صارمة ودقيقة جداً للتأكد من قوة الدراسات وجميع الجوانب المتعلقة بمأمونية وسلامة وفعالية هذه اللقاحات قبل السماح لها.

من جانبه، قال نائب رئيس الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية الدكتور عادل الهرف إنه ستكون هناك جرعتان من لقاح فيروس كورونا بينهما قرابة 20 يومًا، ولابد من الالتزام بمواعيدهما حتى تحدث الفائدة الكبرى.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة اليوم الأحد، أنه مثل أي لقاح أو دواء، هناك دواعٍ ومحاذير من الاستخدام، قائلاً: "نطمئنكم بأن الجهات الصحية سيكون لديها جميع المعلومات اللازمة لإعطاء هذا اللقاح من حيث الفئات التي ينصح بها والمستثناة، ولا يشكل ذلك قلقاً".

وأضاف أن متابعة اللقاح بعد استخدامه، وهي مرحلة نشطة، تهدف إلى ضمان سلامته والكشف المبكر عن أي أعراض جانبية قد تحدث.

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مصراوي Masrawy

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