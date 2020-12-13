★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

(مصراوي):

أكدت الهيئة العامة للاستعلامات، أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة ستستقبل، اليوم الأحد، الشحنة الثانية من لقاح كورونا والتي تصل من الإمارات.

وأوضحت الهيئة في خطاب لوسائل الإعلام الأجنبية، أنه على من يرغب في التغطية الإعلامية إرسال صور البطاقات الشخصية من خلال تطبيق "واتس آب"، على أن يتم إخطارهم بموعد وصول الشحنة اليوم.

وفي وقت سابق أكد أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه بإعطاء جرعات لقاح فيروس كورونا للمصريين مجانًا.

وقال هيكل في تصريحات صحفية له، إن الدفعات الأولى سيتم منحها للفئات الأكثر تعرضا للإصابة، ومنهم أطباء وأطقم مستشفيات العزل، وكبار السن وبعض الفئات التي تمثل الإصابة خطورة على حياتهم.

وأكد "هيكل" أن مصر هي أول دولة في إفريقيا تحصل على لقاح فيروس كورونا، وثاني دولة عربية تحصل عليه بعد الإمارات، مشيرًا إلى أن مصر حصلت على اللقاح قبل دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية؛ ما يعكس نجاح الحكومة في جهودها المتواصلة منذ بداية الأزمة.

وأوضح "هيكل" أن الحرص على علاقات طيبة ومتوازنة مع الصين، ومشاركة مصر في التجارب الإكلينيكية للقاح كانا من أهم أسباب الحصول على اللقاح فور إقراره.

وأضاف وزير الدولة للإعلام أن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد خضعت بنفسها للتجارب الإكلينيكية الأولية للقاح الصيني.

كما أوضح أن حصول مصر على اللقاح مبكرا بهذه السرعة يعكس قدرها ومكانتها الدولية.

وأعلن هيكل أن هذا اللقاح حصل على موافقة الطوارئ من منظمة الصحة العالمية، وأن اللجنة العلمية بوزارة الصحة وافقت على استخدامه بعد نجاح تجاربه الإكلينيكية.