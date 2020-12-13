وزير الخارجية يستقبل مستشار رئيس جنوب السودان ويستعرض العلاقات الثنائية

★ ★ ★ ★ ★

بحثا آفاق التعاون المشترك والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية والمبعوث الخاص الفريق توت قلواك، وزيرة خارجية جمهورية جنوب السودان بياتريسي خميسه.

وتم خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية وآفاق التعاون المشترك، إضافة لبحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان.



كما سلم المبعوث الخاص وزير الخارجية رسالةً لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود من فخامة رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير مَيارديت.

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله