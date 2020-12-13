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"زحمة آخر النهار".. تباطؤ أعلى كوبري أكتوبر وكثافات بكورنيش النيل

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"زحمة آخر النهار".. تباطؤ أعلى كوبري أكتوبر وكثافات بكورنيش النيل "زحمة آخر النهار".. تباطؤ أعلى كوبري أكتوبر وكثافات بكورنيش النيل

مصراوي Masrawy

05:13 م الأحد 13 ديسمبر 2020

كتب - محمد شعبان:

تباطؤ في حركة السيارات في عدد من المحاور والطرق الرئيسية في القاهرة والجيزة، سجلتها غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء محمود عبد الرازق خلال الذروة المسائية، اليوم الأحد.

البداية من قطاع الطريق الدائري الذي يشهد زحاما من القومية للزراعي ومن الأوتوستراد اتجاه المنيب، ومن الطريق الصحراوي للمريوطية.

تباطؤ في حركة السيارات تم رصده بطريق صلاح سالم ومن كوبري أكتوبر اتجاه شارع الطيران، الأمر نفسه بكورنيش النيل بمحيط مبنى مبنى الإذاعة والتليفزيون "ماسبيرو" اتجاه حلوان.

الخدمات المعينة أعلى كوبري 15 مايو رصدت كثافات للمتجه إلى المهندسين إضافة إلى تكدس بشارع البحر الأعظم اتجاه الطريق الدائري.

أمام عن الحالة المرورية أعلى الكباري الواصلة بين محافظتي القاهرة والجيزة، يُنصح بالابتعاد عن كوبري أكتوبر لوجود تكدس مروري من العروبة للمهندسين ومن المهندسين لرمسيس.

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