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"العثيمين" يبحث سبل مكافحة الإرهاب والتطرف مع السفير الأمريكي

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"العثيمين" يبحث سبل مكافحة الإرهاب والتطرف مع السفير الأمريكي "العثيمين" يبحث سبل مكافحة الإرهاب والتطرف مع السفير الأمريكي
في لقاء بالرياض تناول القضايا ذات الاهتمام المشترك

استقبل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في مكتبه اليوم، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة، جون أبي زيد.

وتناول اللقاء القضايا ذات الاهتمام المشترك وخاصة مكافحة الإرهاب والتطرف والإسلاموفوبيا.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون، عبر إطلاق الحوار الاستراتيجي بين المنظمة والولايات المتحدة الأمريكية، وتوقيع مذكرة تفاهم بشأن تمكين المرأة اقتصاديا وفي مجال السلم والأمن.الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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