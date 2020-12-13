أمن مطار القاهرة يضبط راكبًا بحوزته 177 ألف جنيه قبل سفره إلى الإمارات

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبيد:

قالت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي، في بيان لها اليوم الأحد، إنها تمكنت من ضبط محاولة تهريب 177 ألف جنيه مع راكب مسافر إلى الإمارات، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك بسبب مخالفة قانون النقد المصري.

اشتبهت الخدمة المعنية في أحد الركاب المسافرين، أثناء إنهاء إجراءات الركاب المسافرين على رحلة الخطوط الإماراتية المتجهة إلى دبي، في وجود أجسام معتمة داخل إحدى حقائبه، وبالتفتيش عثر بداخلها على مبلغ مالي يقدر بقيمة 177 ألف جنيه؛ مخالفًا بذلك قانون النقد المصري.

أمر اللواء حسين منيع مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة الدولي، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة.

يأتي ذلك في إطار جهود سلطات الأمن بوزارة الداخلية، لمكافحة جرائم التهريب بشتى صورها وضبط مرتكبيها والقائمين عليها، عبر المطارات المصرية.