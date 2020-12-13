تأجيل البت في الاستقالات.. رئيس لجنة "الإعلام الرياضي" يكشف تفاصيل اجتماعه مع كرم جبر

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

كشف أسامة أبوزيد رئيس لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تفاصيل اجتماعه مع كرم جبر رئيس المجلس اليوم لبحث موقف استقالة ٣ من أعضاء اللجنة وعدد من الملفات الأخرى.

وقال أبوزيد لمصراوي، إنه قرر إرجاء البت في استقالة الزملاء الثلاثة لحين الاجتماع مع الأعضاء المستقيلين لبحث الموقف، ثم الاجتماع مجددا مع رئيس المجلس لبحث الموقف شواء بالموافقة على الاستقالات أو الاستمرار باللجنة كما هي، خاصةة وأن القرار لا يجب أن يتم اتخاذه بتسرع.

وتابع أبوزيد: أن عمل اللجنة مستمر حاليا بالرصد والمتابعة، خاصة مع انطلاق بطولة الدوري الجديد، كما أنها تقوم حاليا بكافة مهامها الموكلة إليها.

وأشار إلى أن اجتماعه اليوم مع كرم جبر رئيس المجلس بحث أوضاع الرياضة بصفة عامة، وكيفية العمل على مبادرة لا للتعصب خلال الفترة المقبلة، حيث سيتم تنظيم لقاءات شبابية ولقاءات في الجامعات لنشر أهداف المبادرة بين قطاعات الشباب المختلفة.

وتقدم 3 أعضاء من لجنة ضبط الإعلام الرياضي بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وهم كمال الدين رضا، وسامي عبد الفتاح، وصلاح دندش، باستقالتهم من عضوية اللجنة لكرم جبر رئيس المجلس، احتجاجًا على عدم تفعيل دور اللجنة، وبسبب ما اعتبروه تهميشًا لدورها في عدد من القرارات والفعاليات التي تم تنظيمها.

من جانبه، قال سامي عبد الفتاح، أحد أعضاء اللجنة المستقيلين، أنه تقدم باستقالته ومعه عضوان آخران هما كمال الدين رضا، وصلاح دندش، بعدما وجدوا أن الفترة القادمة تحتاج لأشخاص جدد، فضلاً عن تجميد عمل اللجنة خلال الفترة الماضية.

وأضاف عبد الفتاح لمصراوي: "ربما تم تجميد عمل اللجنة في الوقت الذي بذلنا فيه مجهودًا كبيرًا، ونظمنا ندوة "لا للتعصب"، لكن وجدنا أن الأمور تسير بشكل عكس ما كنا نرغب أو نتوقع"، مشيرًا إلى أنه لم يتلق حتى الآن أي قرار بقبول الاستقالة من رئيس المجلس أو عدمه.