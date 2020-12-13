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"الشمري" يؤكد ضرورة وجود خطة للتعليم عن بُعد بعد انتهاء كورونا

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"الشمري" يؤكد ضرورة وجود خطة للتعليم عن بُعد بعد انتهاء كورونا "الشمري" يؤكد ضرورة وجود خطة للتعليم عن بُعد بعد انتهاء كورونا
أكد أنها تجربة فريدة ونادرة واكتملت فيها جوانب النجاح

نوه وكيل جامعة حائل للشؤون الأكاديمية الدكتور زيد مهلهل الشمري؛ إلى نجاح تجربة الاختبارات الجامعية عن بُعد، مطالباً بأهمية وجود خطة لاستمرار التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد حتى بعد انتهاء أزمة كورونا باعتبارها الطريق الأول والأساس للتغلب على حدود الزمان والمكان وأيضاً تعالج كثيرًا من المشاكل.

وأضاف الدكتور الشمري أن التعليم عن بعد تجربة فريدة ونادرة واكتملت فيها جوانب النجاح؛ كالبنية التقنية الكاملة والدراية التامة لدى الأستاذ الجامعي والطالب عن الانسجام مع التعليم عن بعد.

وكشف "الشمري" خلال حديثه لقناة "" استعدادات الجامعة لبدء اختبارات الفصل الدراسي الأول حضوريًّا بعد أن تم تقسيم الاختبارات على 3 فترات يوميًّا لمدة 3 أسابيع، بما يضمن أداء الطلاب والطالبات لاختبار واحد في اليوم، وتوزيعهم على فترات، وهو ما يضمن أيضًا تحقيق التباعد الاجتماعي.

وأشار إلى وضع عدد من مواقع الفرز البصري الأولي، بالإضافة إلى تنوع مداخل الطلاب والطالبات، لضمان دخولهم وخروجهم بعد أداء الاختبارات بسهولة، وأنه تم تخصيص أوقات محددة لعملية تطهير الأماكن الخاصة بالاختبارات. جامعة حائل الدكتور زيد مهلهل الشمري

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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