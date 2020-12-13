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"المطرفي" يحصل على براءة اختراع بعد تصميمه مخططات تفاعلية

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لجميع أحياء مناطق المملكة على قوقل إيرث وقوقل ماب

حصل المواطن رضا بن وادي المطرفي، من سكان محافظة رفحاء، على براءة اختراع لدى الهيئة للملكية الفكرية.

ونجح "المطرفي" في تصميم مخططات تفاعلية لجميع أحياء مناطق المملكة على قوقل إيرث وقوقل ماب، بواسطة برنامج حاسوبي.

وقال "المطرفي" لـ"سبق": إنه يسعى حاليًّا لدعم برنامجه وربطه بوزارة العدل لتسهيل بيع العقار من خلال منصة "أبشر"، بنفس آلية بيع السيارات.

وأوضح أن البرنامج يتميز بعرضه العقارات والأراضي عبر قوقل إيرث وربطها بقوقل ماب، بحيث تظهر تفاصيلها ومميزاتها بشكل واضح؛ مما يسهل عملية الوصول إليها، كما يدعم البرنامج التحكم في ألوان القطع والعقارات المعروضة للبيع والإيجار.

وأكد "المطرفي" أن البرنامج يواكب رؤية المملكة 2030، بحيث يسهل على الناس عمليات البيع والشراء والمعاينة إلكترونيّا دون التوجه للمكاتب العقارية، من خلال الهاتف المحمول، ومستقبلاً سوف تستفيد منه جميع الجهات الحكومية والأهلية والمحلات التجارية.

الهيئة السعودية للملكية الفكرية محافظة رفحاء

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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