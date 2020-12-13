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نفود حائل تعود بالألمانية "جوتا" بذكريات تتويجها قبل 19 عاماً

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نفود حائل تعود بالألمانية "جوتا" بذكريات تتويجها قبل 19 عاماً نفود حائل تعود بالألمانية "جوتا" بذكريات تتويجها قبل 19 عاماً
خلال حضورها سباق باها حائل تويوتا الدولي 2020 الذي اختتم أمس

نفود حائل تعود بالألمانية

أبدت رئيسة مفوضية الراليات الصحراوية في الاتحاد الدولي للسيارات الألمانية جوتا كلاينشميت إعجابها بما شاهدته في نفود حائل التي تملك صحراء ذهبية تحفز كل متسابق للمنافسة خلالها.

وقالت جوتا خلال وجودها في المنطقة لحضور سباق باها حائل تويوتا الدولي 2020 الذي اختتم أمس: "منظر النفود والسباق أعادني للأجواء التي اعتزلتها قبل عدة سنوات عندما كنت متسابقة محترفة في الراليات. صحراء حائل ذكّرتني بالأجواء التي عشتها سابقاً وحققت فيها المركز الأول في رالي داكار عام 2001، وأصبحت آنذاك أول امرأة في تاريخ اللعبة تحقق هذا المركز وأول متسابقة ألمانية تفوز به".رئيسة مفوضية الراليات الصحراوية جوتا كلاينشميت

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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