البحرين.. مرسوم ملكي جديد بإعادة تنظيم وزارة التربية والتعليم

★ ★ ★ ★ ★

أصدر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الأحد، مرسومًا ملكيًّا جديدًا بإعادة تنظيم وزارة التربية والتعليم، طبقًا لوكالة الأنباء البحرينية.

نص المرسوم الملكي على إعادة تشكيل الهياكل والمناصب في الوزارة بحيث يتبع وزير التربية والتعليم مديرًا عامًّا لـ"صرح الميثاق الوطني"، ومدير عام شؤون المدارس، ويتبعه عدد من الوكلاء؛ منهم وكيل الخدمات التعليمية، والوكيل المساعد للتعليم، ووكيل السياسات والاستراتيجيات والأداء، والوكيل المساعد لتطوير سياسات التعليم والتعلم، والوكيل المساعد للاستراتيجيات والأداء.ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة