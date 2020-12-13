أخبار عاجلة

"الخطيب": قطاع السياحة السعودي الواعد يجذب المستثمرين -
"الدحيلان": نتطلع لأن تكون الشرقية مركزًا مهمًا لصناعة التجميل والأزياء -
وفد من المركز السعودي لتأهيل الكفيفات بالأردن يتفقّد الخدمات بـ"الزعتري" -
وقف الملك عبدالعزيز يعلن عن بدء إجراءات تمليك المواطنين لعقاراتهم ببحرة -
فلكية جدة: الانقلاب الشتوي 2020 الاثنين المقبل.. "الاقتران العظيم" -
"التجارة" تستدعي 680 مكيف "سبيلت" من هذا النوع وتطالب بإرجاعه واسترداد مبلغ الشراء -
"العدل": تمديد صلاحية الوكالة الإلكترونية لمدة عام -
وزير الصحة: ولي العهد كان يتابع وصول اللقاحات وحريص على توفيرها للجميع بعدالة -
بميزانية تاريخية.. "اليونان" تستعد "عسكرياً" لمواجهة التهديدات التركية -
لجنة تحكيم مهرجان الإبل تحذر: عدم الالتزام بالتعليمات يؤدي إلى الاستبعاد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

بريكسيت: بريطانيا والاتحاد الأوروبي يتفقان على مواصلة المفاوضات

Print
بريكسيت: بريطانيا والاتحاد الأوروبي يتفقان على مواصلة المفاوضات بريكسيت: بريطانيا والاتحاد الأوروبي يتفقان على مواصلة المفاوضات

مصراوي Masrawy

03:41 م الأحد 13 ديسمبر 2020

لندن (بي بي سي)

اتفق الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة على مواصلة المحادثات التجارية المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وأورسولا فون دير لين رئيسة المفوضية الأوروبية في بيان مشترك عقب اتصال هاتفي بينهما صباح اليوم "إن المسؤولية تتطلب من الطرفين في هذه المرحلة بذل جهود إضافية".

وناقش الطرفان القضايا الأساسية التي لم يتوصل إلى اتفاق بشأنها بعد، واتفقا على اصدار تعليمات للمفاوضين بمواصلة المحادثات في بروكسل للنظر في إمكانية التوصل إلى اتفاقية في هذه المرحلة المتأخرة.

وتتمحور المفاوضات حالياً حول مدى امتثال المملكة المتحدة مستقبلا لقواعد الاتحاد الأوروبي الاقتصادية ومسألة الصيد البحري في المياه البريطانية. ويصر الاتحاد الأوروبي على حرمان المملكة المتحدة من ميزة دخول أسواقه بلا جمارك دون الوفاء بقواعد منافسة متكافئة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - د. سمر سعيد تتحدث عن بداية الفنون الشعبية في مصر

8 الصبح - د. سمر سعيد تتحدث عن بداية الفنون الشعبية في مصر

8 الصبح - الرئيس السيسي يؤكد رفض مصر أيه ممارسات تسعى إلى زعزعة استقرار الخليج

8 الصبح - الرئيس السيسي يؤكد رفض مصر أيه ممارسات تسعى إلى زعزعة استقرار الخليج

8 الصبح - " 8 الصبح Sport".. قراءة تحليلية في الأحداث ومباريات كرة القدم المصرية

8 الصبح - " 8 الصبح Sport".. قراءة تحليلية في الأحداث ومباريات كرة القدم المصرية

8 الصبح - وزيرة الصحة تتوجه إلى الإمارات لبحث خطة توريد دفعات لقاح فيروس كورونا لمصر

8 الصبح - وزيرة الصحة تتوجه إلى الإمارات لبحث خطة توريد دفعات لقاح فيروس كورونا لمصر

شبكة عيون الإخبارية