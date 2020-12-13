بأمر المحافظ.. تخصيص كابينة مجانًا للأقزام في شاطئ ستانلي بالإسكندرية – صور

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مصراوي Masrawy

الإسكندرية – محمد عامر:

قرر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تخصيص كابينة بشاطئ ستانلي مجانًا للأقزام، مشددًا على تقديم كامل الدعم والتسهيلات اللازمة لقصار القامة.

جاء ذلك خلال استقباله عصام شحاتة، نقيب الأقزام بالإسكندرية، ووفدًا من أعضاء النقابة، اليوم الأحد، وذلك لبحث المشكلات التي تواجههم والاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم.

وأكد المحافظ أن المحافظة تعمل على تذليل كافة العقبات والتحديات أمام أبنائها من الأقزام وقصار القامة، والعمل على توفير حياة كريمة لهم باعتبارهم جزء لا يتجزأ من المجتمع.