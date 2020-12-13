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تسرب غاز.. حريق داخل مخبز في منطقة باكوس بالإسكندرية – صور

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تسرب غاز.. حريق داخل مخبز في منطقة باكوس بالإسكندرية – صور تسرب غاز.. حريق داخل مخبز في منطقة باكوس بالإسكندرية – صور

مصراوي Masrawy

04:18 م الأحد 13 ديسمبر 2020

الإسكندرية – محمد عامر:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية على حريق اندلع، عصر اليوم الأحد، في مخبز بمنطقة باكوس شرقي الإسكندرية، بسبب تسرب غاز، وذلك حدوث دون إصابات.

تلقى قسم شرطة الرمل أول يفيد نشوب حريق بأحد المخابز بسوق باكوس، وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية وسيارات إطفاء إلى موقع الحريق.

وتبين من الفحص نشوب حريق في مخبز أسفل عقار بسبب حدوث تسرب غاز، ما أدى لتفحم محتويات المحل بالكامل، دون حدوث أي إصابات.

جرى السيطرة على الحريق، ومنع امتداد النيران إلى المحال المجاورة وباقي طوابق العقار.

حُرر المحضر اللازم حول الواقعة في قسم شرطة أول الرمل تمهيدًا للعرض على النيابة العامة للتحقيق.

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