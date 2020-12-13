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صور.. وفد بريطاني يزور المنطقة الاقتصادية في قناة السويس

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صور.. وفد بريطاني يزور المنطقة الاقتصادية في قناة السويس صور.. وفد بريطاني يزور المنطقة الاقتصادية في قناة السويس

مصراوي Masrawy

04:15 م الأحد 13 ديسمبر 2020

السويس - حسام الدين أحمد:

استقبل المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفدًا من السفارة البريطانية بالقاهرة يترأسه اليستر لونغ نائب مفوض الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا للتجارة بأفريقيا وأنيسة داثي مديرة مكتب لوزارة التجارة الدولية بالسفارة البريطانية بالقاهرة.

جاء ذلك بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين وفتح آفاق للتعاون مع المنطقة الاقتصادية.

رحب المهندس يحيى زكي بالوفد البريطاني رفيع المستوى والذي ضم أيضاً رضوى سلطان مستشار أول البنية التحتية لوزارة التجارة الدولية بالسفارة وكاتيا بازار روزن سكرتير أول بالسفارة، وأعرب رئيس الهيئة عن اعتزازه باهتمام الوفد بالتعرف على المنطقة الاقتصادية وما تقدمه من فرص استثمارية واعدة متطلعاً لزيادة التعاون في المرحلة المقبلة.

وقدم زكي شرحًا وافيًا عن المنطقة ومكوناتها والبيئة التشريعية والتنظيمية وما تقدمه من حوافز وإعفاءات وما تطمح إليه المنطقة من زيادة هذه الحوافز بشكل يلبي رغبات المستثمرين، وما تعمل عليه المنطقة حاليًا من إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون 83 لسنة 2002 لزيادة الحوافز المقدمة للمستثمرين للتشجيع على زيادة الاستثمارات وجذب مستثمرين جدد ما يعمل على زيادة التنافسية التي تحظى بها المنطقة.

كما عرض رئيس المنطقة الاقتصادية خلال اللقاء استراتيجية وأهداف المنطقة 2020-2025 التي تعمل عليها المنطقة حالياً والتي تتمثل في خلق فرص استثمارية جديدة في قطاعات صناعية وبحرية مستهدفة ومراكز لوجستية وأيضاً توطين الصناعات ذات الأولوية بغرض إحلال الواردات وهو ما حدث بالفعل من العمل في شرق بورسعيد.

فضلاً عن اعتماد سياسة التجمعات الصناعية المتكاملة واستحداث منصات للصناعات الصغيرة والمتوسطة في بعض المناطق القريبة من منطقة الدلتا وخصوصًا في منطقة القنطرة غرب، مؤكدًا على أن المنطقة تعد نافذة عالمية للأسواق الأفريقية لما تتمتع به من موقع وشبكة طرق قامت بها الدولة لربط مصر بالقارة الإفريقية.

من جانبه قال اليستر لونج نائب مفوض الملكة إليزابث للتجارة بأفريقيا: "إن المنطقة الاقتصادية يوجد بها كثير من الاستثمارات الجادة ولديها مستقبل واعد، وإمكانات تجعلها تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون وزيادة فرص للشراكة معنا"، مشيرًا إلى توقيع اتفاقية تعاون مؤخرًا مع مصر والتي ستعمل على زيادة الاستثمارات الإنجليزية وتعزيز مجالات التعاون كجزء من انفتاح المملكة المتحدة مع إفريقيا.

وعقب الاجتماع تفقد الوفد بعض الكيانات الصناعية بالمنطقة الجنوبية "العين السخنة" إذ زاروا مصنع جوشي لصناعة الفايبر جلاس، والمطور الصناعي شركة السويس للتنمية الصناعية، وتفقد ميناء السخنة التابع للمنطقة ومعاينة عمليات التطوير التي شهدها الميناء.

حضر الاجتماع من جانب الهيئة اللواء محمد شعبان نائب رئيس الهيئة للقطاع الجنوبي والسيد وليد جمال الدين المدير التنفيذي للمنطقة الاقتصادية وأماني عيسوي مستشار رئيس الهيئة للعلاقات الدولية واللواء محمد عبد العزيز مستشار رئيس الهيئة لشئون الموانئ

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