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صور.. فحص 49 ألف مسافرًا للخارج ضد كورونا في المعمل الإقليمي بالشرقية

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صور.. فحص 49 ألف مسافرًا للخارج ضد كورونا في المعمل الإقليمي بالشرقية صور.. فحص 49 ألف مسافرًا للخارج ضد كورونا في المعمل الإقليمي بالشرقية

مصراوي Masrawy

04:00 م الأحد 13 ديسمبر 2020

الشرقية – فاطمة الديب:

أجرى المعمل الإقليمي المشترك بمدينة الزقازيق، بالشرقية، فحص الحمض النووي "PCR" بشأن بيان مدى الإصابة بفيروس كورونا المُستجد لـ49 ألف و890 مواطنًا من المسافرين للخارج من أبناء المحافظة، وذلك منذ نهاية يوليو الماضي.

قال الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء إجراء الفحوصات المعملية للمسافرين، والتي جرت بناءً على تعليمات سلطات الطيران المدني والسلطات الصحية لبعض الدول التي تطلب إجراء بعض الاختبارات الصحية قبل الدخول لأراضيها.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن مواعيد الحجز وسحب العينات تتم بصورة يومية من الساعة التاسعة صباحًا، بما في ذلك من العطلات الرسمية والراحات، على أن يحجز راغب الخدمة من خلال الموقع الإلكتروني الخاص، وبعدها يتم استيفاء الأوراق المطلوبة مع سداد الرسوم المالية، ويتم استلام النتيجة بعد 24 ساعة من سحب العينة.

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