صور.. مصرع شخص وإصابة 12 آخرين في حادث انقلاب سيارة بالقليوبية

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

القليوبية - أسامة علاء الدين:

لقي شخص مصرعه، وأصيب 12 آخرين، إثر حادث انقلاب سيارة أجرة أعلى كوبري قليوب اتجاه القاهرة، ما أدى لتوقف الحركة المرورية على الطريق.

تلقى اللواء فخر العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد عبد العظيم محمد مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، بانقلاب سيارة أجرة أعلى كوبري قليوب اتجاه القاهرة، وانتقال العميد هشام دياب وكيل إدارة المرور إلى موقع البلاغ لفحصه.

أسفر الحادث عن مصرع شخص، وإصابة 12 آخرين، وجرى نقلهم جميعًا إلى مستشفى قليوب، وحُرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.