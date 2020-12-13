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بالأرقام.. ننشر خريطة المساحات المنزرعة من المحصول الشتوي -مستند

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بالأرقام.. ننشر خريطة المساحات المنزرعة من المحصول الشتوي -مستند بالأرقام.. ننشر خريطة المساحات المنزرعة من المحصول الشتوي -مستند

مصراوي Masrawy

04:27 م الأحد 13 ديسمبر 2020

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور محمد يوسف، رئيس قطاع شؤون المديريات الزراعية بالمحافظات، إن إجمالي المساحات المنزرعة بلغت 8 محاصيل؛ هي: (القمح، الشعير، الفول البلدي، البرسيم، العدس، الكتان، الثوم، البصل)، مشيرًا إلى أن إجمالي المساحات المتوقع الوصول إليها نهاية العالم يبلغ 5 ملايين و600 ألف فدان.

وأضاف يوسف، في تصريح خاص أدلى به إلى "مصراوي"، اليوم الأحد، أن هذا هو الحصر الأولي للمحاصيل الاستراتيجية؛ حيث يبلغ محصول البنجر 600 ألف فدان، والقصب 350 ألفًا والفاكهة مليونًا و300 ألف فدان، لافتًا إلى أن المحاصيل بحالة جيدة ولا يوجد بها أية إصابات أو آفات خطيرة.

ولفت رئيس قطاع شؤون المديريات إلى أن محصول القمح هو الأكبر من حيث المساحة التي قدرت حتى الآن بـ2 مليون و386 ألف فدان، ويتوقع ارتفاعها لتصل إلى 3 ملايين ونصف مليون فدان، ثم محصول البرسيم في المركز الثاني بواقع مليون و382 ألف فدان، ويليه البصل بـ195 ألفًا ثم الفول البلدي والكتان.

وأشار يوسف إلى أن وزارة الزراعة تتابع عن كثب كل المساحات المنزرعة للوصول إلى أعلى معدلات الإنتاجية من خلال ندوات تثقيفية وتطبيقية على أرض الواقع، إضافة إلى متابعة اللجان آلية وتوزيع الأسمدة والرقابة على الجمعيات، وحث المزارعين على زيادة المساحات المنزرعة لسد الفجوة الاستهلاكية.IMG-20201213-WA0004

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