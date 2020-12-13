تصل القاهرة في هذا الوقت.. الأرصاد: أمطار متوسطة إلى غزيرة بداية من الغد

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال أيام "الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس".

وجاءت على النحو التالي:

الاثنين

أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من السواحل الشمالية "مطروح - السلوم".

أمطار متوسطة على مناطق من "الإسكندرية - رشيد - بلطيم".

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشرقية والوجه البحري وخليج العقبة "دمياط - بورسعيد - كفرالشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية - طابا - نويبع".

نشاط رياح ورمال مثارة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة وشمال الصعيد"، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

الثلاثاء

أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من السواحل الشمالية "مطروح - السلوم - الإسكندرية - رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد".

أمطار متوسطة على مناطق من الوجه البحري ومدن القناة "كفرالشيخ - البحيرة - الدقهلية - الشرقية - الغربية - المنوفية - الإسماعيلية - السويس".

نشاط رياح ورمال مثارة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة وجنوب البلاد، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

الأربعاء

أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من السواحل الشمالية "رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح".

أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الغربية "الإسكندرية - مطروح - السلوم".

أمطار متوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى.

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من الوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد ومناطق من جنوب سيناء.

نشاط رياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية.

الخميس

أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية.

ووجهت الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار.