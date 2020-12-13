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الثلاثاء.. الأعلى للإعلام ينظم ندوة حول الوعي وأثره في استقلال الدول

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الثلاثاء.. الأعلى للإعلام ينظم ندوة حول الوعي وأثره في استقلال الدول الثلاثاء.. الأعلى للإعلام ينظم ندوة حول الوعي وأثره في استقلال الدول

مصراوي Masrawy

04:14 م الأحد 13 ديسمبر 2020

كتب- مصراوي:

ينظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، ندوة حول الوعي وأثره في استقلال الدول، في تمام الساعة الحادية عشر من صباح الثلاثاء القادم بمقر المجلس بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف وعدد من كبار الصحفيين.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد نظم من قبل جلسة نقاشية حول الإعلام البيئي وأهميته المجتمعية بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ناقشت الجلسة دور الإعلام البيئي وأهميته المجتمعية، والتعريف بالإعلام البيئي وأهميته وأهدافه، بجانب تأهيل الإعلاميين على العمل فى مجال الإعلام البيئي، كما تتطرق إلى محددات ومعايير الإعلام البيئي والعقبات التي تواجهه ومتطلباته.

كما أطلق المجلس بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، مبادرة " أولا.. لا للتعصب"، خلال مائدة مستديرة نظمها المجلس من قبل، وشدد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على ضرورة الالتزام الكامل بقواعد التغطية الإعلامية النظيفة والحرص على إشاعة الروح الرياضية بين جماهير الناديين، والبعد الكامل عن كل صور الإساءة والافتعال، وتطبيق الضوابط التى تحفظ للرياضة رسالتها، وعدم استخدام الوسائل والأساليب التي تسيء لجمهور الناديين من قبل وسائل الإعلام، وعدم افتعال المشاكل والتراشق اللفظي، أو اللجوء إلى الاستفزاز وبث الفتن بين الجماهير.​

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