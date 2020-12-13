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وزير الري يناقش خطة الوزارة للعام المالي 2021- 2022

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وزير الري يناقش خطة الوزارة للعام المالي 2021- 2022 وزير الري يناقش خطة الوزارة للعام المالي 2021- 2022

مصراوي Masrawy

04:11 م الأحد 13 ديسمبر 2020

كتب- أحمد مسعد:

عقد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا دوريًّا مع القيادات التنفيذية بالوزارة؛ لمناقشة خطة الوزارة للعام المالي المقبل 2021- 2022.

ووجه عبد العاطي، في بيان له اليوم الأحد، بضرورة قيام كل جهة بإعداد دراسات تفصيلية لجميع المشروعات الجديدة المقرر طرحها خلال العام المالي المقبل؛ لضمان تنفيذها طبقًا للبرنامج الزمني المحدد لها وتحقيق الهدف المنشود منها.

وقال وزير الري إنه يجب التنسيق المستمر بين جهات الوزارة المختلفة والمركز القومي لبحوث المياه؛ لتحديد الاحتياجات البحثية لمصالح وهيئات وقطاعات الوزارة المختلفة.

وشدد عبد العاطي على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس "كورونا" في جميع المباني والمنشآت التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية، مع الاستمرار في تخفيض العمالة قدر الإمكان، وبما لا يؤثر على سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين.

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