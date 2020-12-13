الانتهاء من 50%.. تعرف على عمارات السكن البديل لمنطقة الزرايب "صور"

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

أعلن صندوق تطوير المناطق العشوائية، تواصل العمل في إنشاء وحدات السكن البديل لأهالي منطقة الزرايب بـ 15 مايو.

ونشرت الصفحة الرسمية للصندوق عبر فيسبوك صورا للأعمال الجارية بالمنطقة وآخر تطورات الإنشاءات.

وتقوم هيئة المجتمعات العمرانية على نفقتها بتنفيذ المشروع (عمارات / حظائر تربية / هناجر فرز / منطقة خدمات)، وتصل نسبة تنفيذ المشروع إلى 50% من إجمالي الأعمال.

وقد تم تغيير اسم المنطقة لتصبح منطقة "زهور 15 مايو" بدلا من منطقة "زبالين 15 مايو".

ووفرت الحكومة قطعة أرض من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالقرب من المنطقة القديمة لإقامة المشروع الذي يوفر حوالي 1000 وحدة سكنية بالإضافة إلى زرائب للتربية وهناجر لأعمال الفرز والتدوير مما يوفر فرص عمل وتنمية الاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى الخدمات الأخرى من منافذ بيع و وحدة صحية ومدرسة وحضانة وكافة الخدمات والمرافق.