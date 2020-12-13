أخبار عاجلة

"الخطيب": قطاع السياحة السعودي الواعد يجذب المستثمرين -
"الدحيلان": نتطلع لأن تكون الشرقية مركزًا مهمًا لصناعة التجميل والأزياء -
وفد من المركز السعودي لتأهيل الكفيفات بالأردن يتفقّد الخدمات بـ"الزعتري" -
وقف الملك عبدالعزيز يعلن عن بدء إجراءات تمليك المواطنين لعقاراتهم ببحرة -
فلكية جدة: الانقلاب الشتوي 2020 الاثنين المقبل.. "الاقتران العظيم" -
"التجارة" تستدعي 680 مكيف "سبيلت" من هذا النوع وتطالب بإرجاعه واسترداد مبلغ الشراء -
"العدل": تمديد صلاحية الوكالة الإلكترونية لمدة عام -
وزير الصحة: ولي العهد كان يتابع وصول اللقاحات وحريص على توفيرها للجميع بعدالة -
بميزانية تاريخية.. "اليونان" تستعد "عسكرياً" لمواجهة التهديدات التركية -
لجنة تحكيم مهرجان الإبل تحذر: عدم الالتزام بالتعليمات يؤدي إلى الاستبعاد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

الانتهاء من 50%.. تعرف على عمارات السكن البديل لمنطقة الزرايب "صور"

Print
الانتهاء من 50%.. تعرف على عمارات السكن البديل لمنطقة الزرايب "صور" الانتهاء من 50%.. تعرف على عمارات السكن البديل لمنطقة الزرايب "صور"

مصراوي Masrawy

04:09 م الأحد 13 ديسمبر 2020

كتب- محمد نصار:

أعلن صندوق تطوير المناطق العشوائية، تواصل العمل في إنشاء وحدات السكن البديل لأهالي منطقة الزرايب بـ 15 مايو.

ونشرت الصفحة الرسمية للصندوق عبر فيسبوك صورا للأعمال الجارية بالمنطقة وآخر تطورات الإنشاءات.

وتقوم هيئة المجتمعات العمرانية على نفقتها بتنفيذ المشروع (عمارات / حظائر تربية / هناجر فرز / منطقة خدمات)، وتصل نسبة تنفيذ المشروع إلى 50% من إجمالي الأعمال.

وقد تم تغيير اسم المنطقة لتصبح منطقة "زهور 15 مايو" بدلا من منطقة "زبالين 15 مايو".

ووفرت قطعة أرض من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالقرب من المنطقة القديمة لإقامة المشروع الذي يوفر حوالي 1000 وحدة سكنية بالإضافة إلى زرائب للتربية وهناجر لأعمال الفرز والتدوير مما يوفر فرص عمل وتنمية الاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى الخدمات الأخرى من منافذ بيع و وحدة صحية ومدرسة وحضانة وكافة الخدمات والمرافق.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
8 الصبح - د. سمر سعيد تتحدث عن بداية الفنون الشعبية في مصر

8 الصبح - د. سمر سعيد تتحدث عن بداية الفنون الشعبية في مصر

8 الصبح - الرئيس السيسي يؤكد رفض مصر أيه ممارسات تسعى إلى زعزعة استقرار الخليج

8 الصبح - الرئيس السيسي يؤكد رفض مصر أيه ممارسات تسعى إلى زعزعة استقرار الخليج

8 الصبح - " 8 الصبح Sport".. قراءة تحليلية في الأحداث ومباريات كرة القدم المصرية

8 الصبح - " 8 الصبح Sport".. قراءة تحليلية في الأحداث ومباريات كرة القدم المصرية

8 الصبح - وزيرة الصحة تتوجه إلى الإمارات لبحث خطة توريد دفعات لقاح فيروس كورونا لمصر

8 الصبح - وزيرة الصحة تتوجه إلى الإمارات لبحث خطة توريد دفعات لقاح فيروس كورونا لمصر

شبكة عيون الإخبارية