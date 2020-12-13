أخبار عاجلة

"الخطيب": قطاع السياحة السعودي الواعد يجذب المستثمرين -
"الدحيلان": نتطلع لأن تكون الشرقية مركزًا مهمًا لصناعة التجميل والأزياء -
وفد من المركز السعودي لتأهيل الكفيفات بالأردن يتفقّد الخدمات بـ"الزعتري" -
وقف الملك عبدالعزيز يعلن عن بدء إجراءات تمليك المواطنين لعقاراتهم ببحرة -
فلكية جدة: الانقلاب الشتوي 2020 الاثنين المقبل.. "الاقتران العظيم" -
"التجارة" تستدعي 680 مكيف "سبيلت" من هذا النوع وتطالب بإرجاعه واسترداد مبلغ الشراء -
"العدل": تمديد صلاحية الوكالة الإلكترونية لمدة عام -
وزير الصحة: ولي العهد كان يتابع وصول اللقاحات وحريص على توفيرها للجميع بعدالة -
بميزانية تاريخية.. "اليونان" تستعد "عسكرياً" لمواجهة التهديدات التركية -
لجنة تحكيم مهرجان الإبل تحذر: عدم الالتزام بالتعليمات يؤدي إلى الاستبعاد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

"فاكرين لما كنت بقبضكم قبل الشهر بيوم".. رسالة من مرتضي منصور لموظفي

Print
"فاكرين لما كنت بقبضكم قبل الشهر بيوم".. رسالة من مرتضي منصور لموظفي الزمالك "فاكرين لما كنت بقبضكم قبل الشهر بيوم".. رسالة من مرتضي منصور لموظفي

مصراوي Masrawy

03:51 م الأحد 13 ديسمبر 2020

كتب - طارق سمير:

بعث رئيس نادي السابق، رسالة جديدة إلى عمال وموظفين القلعة البيضاء، بعد رحيل مجلس إدارته عن النادي.

جاء ذلك فور خروج مرتضى منصور من مجلس الدولة، وصدور قرار من محكمة القضاء الإداري بتأجيل نظر طعنه، وعدد من أعضاء مجلس الزمالك السابقين على قرار وزير الشباب والرياضة بإيقاف المجلس وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادي إلى جلسة 3 يناير.

وقال "مرتضى": "بطمن الموظفين والعمال اللي لسه ماقبضوش لحد النهاردة.. فاكرين لما كنت بقبضكم قبل الشهر ما يخلص بيوم".

وتابع: "ماتقلقوش مرتضى منصور راجع"، مطالبًا الجماهير بعدم النزول إلى الشوارع للتعبير عن غضبهم من أي قرارات صدرت بحق النادي "هناخد حقنا بالقانون".

كانت وزارة الشباب والرياضة، قررت إحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير المقدم من اللجنة التي فحصت ملفات نادي الزمالك، وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة، إضافة إلى إيقاف مجلس إدارة نادي الزمالك بقيادة مرتضى منصور، وتعيين لجنة مؤقتة برئاسة المستشار أحمد فخري.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
8 الصبح - د. سمر سعيد تتحدث عن بداية الفنون الشعبية في مصر

8 الصبح - د. سمر سعيد تتحدث عن بداية الفنون الشعبية في مصر

8 الصبح - الرئيس السيسي يؤكد رفض مصر أيه ممارسات تسعى إلى زعزعة استقرار الخليج

8 الصبح - الرئيس السيسي يؤكد رفض مصر أيه ممارسات تسعى إلى زعزعة استقرار الخليج

8 الصبح - " 8 الصبح Sport".. قراءة تحليلية في الأحداث ومباريات كرة القدم المصرية

8 الصبح - " 8 الصبح Sport".. قراءة تحليلية في الأحداث ومباريات كرة القدم المصرية

8 الصبح - وزيرة الصحة تتوجه إلى الإمارات لبحث خطة توريد دفعات لقاح فيروس كورونا لمصر

8 الصبح - وزيرة الصحة تتوجه إلى الإمارات لبحث خطة توريد دفعات لقاح فيروس كورونا لمصر

شبكة عيون الإخبارية