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مصراوي Masrawy

كتب - طارق سمير:

بعث مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، رسالة جديدة إلى عمال وموظفين القلعة البيضاء، بعد رحيل مجلس إدارته عن النادي.

جاء ذلك فور خروج مرتضى منصور من مجلس الدولة، وصدور قرار من محكمة القضاء الإداري بتأجيل نظر طعنه، وعدد من أعضاء مجلس الزمالك السابقين على قرار وزير الشباب والرياضة بإيقاف المجلس وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادي إلى جلسة 3 يناير.

وقال "مرتضى": "بطمن الموظفين والعمال اللي لسه ماقبضوش لحد النهاردة.. فاكرين لما كنت بقبضكم قبل الشهر ما يخلص بيوم".

وتابع: "ماتقلقوش مرتضى منصور راجع"، مطالبًا الجماهير بعدم النزول إلى الشوارع للتعبير عن غضبهم من أي قرارات صدرت بحق النادي "هناخد حقنا بالقانون".

كانت وزارة الشباب والرياضة، قررت إحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير المقدم من اللجنة التي فحصت ملفات نادي الزمالك، وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة، إضافة إلى إيقاف مجلس إدارة نادي الزمالك بقيادة مرتضى منصور، وتعيين لجنة مؤقتة برئاسة المستشار أحمد فخري.