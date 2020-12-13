السجن 3 سنوات لمتهم في قضية "أحداث شغب عين شمس"

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مصراوي Masrawy

كتب - صابر المحلاوي:

عاقبت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، متهم بالسجن 3 سنوات، على خلفية اتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بـ"أحداث عنف منطقة عين شمس".

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا، وغريب عزت، وعماد الدرملي، وسعد الدين سرحان.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين في القضية، عدداً من الاتهامات بينها الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، والتجمهر والتلويح بالعنف فضلاً عن الاتهام بالإتلاف للممتلكات عامة وخاصة، وتكدير السلم العام ذلك في أحداث العنف و التظاهر التي شهدتها جامعة عين شمس في عام 2014.