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تأجيل محاكمة 3 متهمين بـ"خلية الوايلي الإرهابية" لـ12 يناير

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تأجيل محاكمة 3 متهمين بـ"خلية الوايلي الإرهابية" لـ12 يناير تأجيل محاكمة 3 متهمين بـ"خلية الوايلي الإرهابية" لـ12 يناير

مصراوي Masrawy

03:40 م الأحد 13 ديسمبر 2020

كتب - صابر المحلاوي:

أجلت الدائرة الخامسة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الأحد، محاكمة 3 متهمين، من بينهم هارب، في اتهامهم بتكوين خلية إرهابية بالوايلي، لجلسة 12 يناير المقبل؛ لتقديم المستندات.

عقدت الجلسة بعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وغريب عزت وعماد الدرمللي.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية رقم 1091 لسنة 2020 أمن دولة الوايلي، والمقيدة رقم 144 أمن دولة عليا، للمتهمين الأول مدحت البيك، الحركي سامح "مهندس"، والثاني معتز على السيد، حركي أمير، مهندس، والثالث أسامة محمد عيسى، "هارب"- تهم الانضمام لجماعة إرهابية.

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