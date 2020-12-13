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الجامعة الأمريكية بالقاهرة تطلق أولى مناقشات سلسلة حوارات "لازم نتكلم" عن التنشئة منذ الصغر

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الجامعة الأمريكية بالقاهرة تطلق أولى مناقشات سلسلة حوارات "لازم نتكلم" عن التنشئة منذ الصغر الجامعة الأمريكية بالقاهرة تطلق أولى مناقشات سلسلة حوارات "لازم نتكلم" عن التنشئة منذ الصغر

مصراوي Masrawy

03:59 م الأحد 13 ديسمبر 2020

كتب- محمد عبدالناصر:

تقيم الجامعة الأمريكية بالقاهرة أولى مناقشات سلسلة حوارات لازم نتكلم التي أطلقتها الجامعة الشهر الماضي بعنوان من البيت للمدرسة: هل تؤثر تنشئتنا منذ الصغر على اختلاف نظرتنا للذكور والإناث؟.

وبحسب بيان، تتناول المناقشة العوامل التي تشكل توقعاتنا المختلفة من كل من الذكور والإناث ومدى تأثرنا بالأفكار والمعتقدات الخاصة بالنوع التي غُرست فينا منذ الصغر، كما تناقش الأدوار المرتبطة بالنوع والقوالب النمطية الموجودة في مجتمعنا اليوم، وكيف تشكلت تلك الأدوار والأنماط.

يتحدث في المناقشة الدكتورة هانيا الشلقامي، أستاذة الأنثروبولوجيا والأستاذ المشارك بمركز البحوث الاجتماعية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة وخريجة الجامعة عامي 1985 و1989، وفاطمة خفاجي، منسقة النساء العربيات من أجل التناصف والتضامن "ثائرة" وخريجة الجامعة ماجستير عام 1977، وسارة عزيز، مؤسسة ورئيسة مؤسسة Safe Kids. يدير المناقشة الإعلامية سمر نجيدة، خريجة الجامعة عامي 2011 و2014.

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