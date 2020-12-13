★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنه جرى دفن الدولفين النافق بمنطقة الأحياء المائية بمحيط المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد وفق الأساليب الصحية الآمنة وذلك بعد فحصه وأخذ القياسات وتوثيق كافة الإجراءات للاستفادة منها في البحث العلمي وذلك بمشاركة الإدارة العامة لمحميات البحر الأحمر والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بالغردقة.

وأوضحت ياسمين فؤاد، أن الدولفين النافق أنثى من نوع الأنف الزجاجي طولها حوالي 2.36 م وفي حالة تحلل، وبها آثار خطوط ناحية البطن والظهر توضح علامات شباك صيد.

وبحسب بيان، وجهت وزيرة البيئة باتخاذ عدة إجراءات في هذا الصدد لمنع حدوث تلك الحوادث مرة أخرى منها استمرار وزيادة عمليات الرصد بالبحر الأحمر وخليج العقبة.

كما طالبت بضرورة تعاون القطاع السياحي والجمعيات الأهلية مع مناطق المحميات الطبيعة والقيام بتوسيع دور التوعية علاوة على اتخاذ كافة الإجراءات لرصد أي حالات لممارسة أي نشاط مخالف أو يتجاوز القواعد المحددة التي ينظمها قانون البيئة والاتفاقيات الدولية الملزمة للحفاظ على التنوع البيولوجي.