أضخم قاعدة قانونية بالشرق الأوسط.. "الوزراء" يستعرض ملامح الإصدار الجديد لبوابة التشريعات المصرية

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد غايات:

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فيديو على الصفحة الرسمية للمركز عبر موقع "فيسبوك"، سلّط من خلاله الضوء على الإصدار الجديد من البوابة القانونية للتشريعات المصرية؛ حيث تعد أضخم قاعدة قانونية للتشريعات والأحكام في الشرق الأوسط تستخدم الذكاء الاصطناعي.

وأوضح البيان الصادر عن المركز، اليوم الأحد، أن البوابة تضم التشريعات المصرية منذ عام 1828م، وتشمل أكثر من 280 ألف تشريع وأكثر من 70 ألف حكم متنوع؛ منها أحكام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا وفتاوى مجلس الدولة والمحاكم الاقتصادية وإفتاءات دار الإفتاء المصرية وقرارات رئيس مجلس الوزراء، والوزراء والمحافظين.

ويتميز الإصدار الجديد من البوابة بالاعتماد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي الذي يتيح للمستخدم البحث عن التشريعات والأحكام بطرق مختلفة، فضلًا عن تقديم معالجة ذكية لعمليات البحث تعتمد على تصفية النتائج وإعادة ترتيبها بما يقدم للمستخدم تجربة فريدة تسهل وصوله إلى البيانات المطلوبة بسرعة ودقة.

كما تقدم البوابة أيضًا صورة متكاملة للعلاقات بين التشريعات بعضها البعض والعلاقات بين التشريعات والأحكام المرتبطة بها وعرضها في خط زمني متسلسل ورسوم بيانية مع إمكانية الوصول إلى التفاصيل المطلوبة وأيضًا توضيح تأثير تلك العلاقات على التشريعات من حيث التعديل أو الإلغاء.

للاطلاع على البوابة القانونية للتشريعات المصرية، اضغط على الرابط التالي:اضغط هنا