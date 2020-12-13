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إلكترونيا.. بدء تدريب الدفعة الثانية لمحافظات المرحلة الرابعة من "المسئول الحكومي المحترف" بـ "الوطنية للتدريب"

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إلكترونيا.. بدء تدريب الدفعة الثانية لمحافظات المرحلة الرابعة من "المسئول الحكومي المحترف" بـ "الوطنية للتدريب" إلكترونيا.. بدء تدريب الدفعة الثانية لمحافظات المرحلة الرابعة من "المسئول الحكومي المحترف" بـ "الوطنية للتدريب"

مصراوي Masrawy

03:51 م الأحد 13 ديسمبر 2020

كتب- محمد نصار:

بدأت الأكاديمية الوطنية للتدريب اليوم الأحد 13 ديسمبر تدريب الدفعة الثانية من المرحلة الرابعة من "المسئول الحكومي المحترف" في محافظات السويس والأقصر والإسماعيلية وأسوان وجنوب سيناء بإجمالي 461 متدربا، على أن يستمر التدريب لمدة 25 يومًا عبر المنصة الرقمية الخاصة بالأكاديمية.

يسعى برنامج "المسئول الحكومي المحترف" إلى وضع أسس ومعايير ثابتة لمظهر وسلوك الموظف العام؛ لذلك رُوعي في تصميم البرنامج أن يكون مرتكزًا على عدة محاور رئيسية كالإدارة العامة وإدارة التغيير وبناء فرق العمل والإصلاح الإداري للدولة والعلاقات العامة وتأثير وسائل الإعلام والإتيكيت والبروتوكولات وبعض المفاهيم التكنولوجية الحديثة، وأيضًا مهارات القيادة والاتصال، وكذلك التوعية القومية والهوية والأمن القومي.

جدير بالذكر أن "المسئول الحكومي المحترف" يعتبر مبادرة قومية تقدمها الأكاديمية الوطنية للتدريب بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التنمية المحلية بهدف رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة؛ من خلال تنمية قدرات ومهارات قيادات الإدارة الوسطى في المصالح الحكومية وإعداد كوادر شابة قادرة على تقلد المناصب القيادية، بما يسهم في تطوير منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء وتقديم أفضل خدمة للمواطن.

وقد تم تدريب 357 موظف هم قوام الدفعة الأولى من المرحلة الرابعة في يونيو الماضي وتستهدف الأكاديمية الوطنية تدريب 11 ألف موظف في جميع المحافظات تباعًا، وقد تم تدريب 3702 بإجمالي مراحلها الأربعة حتى الآن.

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