"مرور مكة" يغلق طريق المدينة المؤدي للمعيصم بسبب الصيانة

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تجاوباً مع "سبق" بعد نقلها مناشدة مرتاديه

وضعت إدارة مرور العاصمة المقدسة لوحات إرشادية توضح أنه تم إغلاق طريق المدينة الجديد، والممتد من طريق علي ابن طالب "الدائري الرابع " والمؤدي إلى المعيصم، ومنها للمشاعر المقدسة؛ وذلك لأعمال الصيانة، ووضعت لوحات إرشادية في الطريق تشير إلى إغلاقه؛ تجنباً لضياع الوقت على مرتادي الطريق.

ويأتي هذا في تجاوب من إدارة مرور العاصمة المقدسة مع "سبق" بعد وقوفها على الموقع، ونقل شكوى مرتادي الطريق بعدم وجود لوحات تشير إلى إغلاق الطريق.

وفي هذا الإطار، قدّم مرور مكة اعتذاره عما قد يتسبب فيه إغلاق الطريق لمرتاديه، داعياً الجميع إلى استخدام الطرق البديلة للوصول إلى وجهاتهم.مرور العاصمة المقدسة