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كورونا في باكستان.. 3369 إصابة جديدة و72 وفاة و1792 حالة شفاء

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كورونا في باكستان.. 3369 إصابة جديدة و72 وفاة و1792 حالة شفاء كورونا في باكستان.. 3369 إصابة جديدة و72 وفاة و1792 حالة شفاء
خلال الساعات الـ 24 الماضية

كورونا في باكستان.. 3369 إصابة جديدة و72 وفاة و1792 حالة شفاء

سجلت باكستان خلال الساعات الـ 24 الماضية 3369 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 438425 حالة، منها 46629 حالة نشطة.
وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه تم تسجيل 1792 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 383000 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان.
وأضاف أنه تم تسجيل 72 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 8796 حالة وفاة.باكستان فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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