لماذا تتخوف الدولة من زيادة سكانية كبيرة خلال "2030 – 2040"؟

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن النظرة التحليلية للهرم السكاني في مصر تشير إلى أن الفئة العمرية الأكثر عددًا والتي تمثل قاعدة الهرم السكاني هي الفئة العمرية دون سن التاسعة، والتي تمثل 28% من التعداد السكاني.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقدته الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، اليوم الأحد، بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، تحت عنوان "تفعيل دور الشراكة بين منظمات العمل الأهلي والمنظمات الحكومية في التصدي للمشكلة السكانية وجائحة كورونا".

وأضافت القباج: "هذه الفئة ستكون في سن الزواج والإنجاب اعتبارًا من سنة 2030 إلى 2040، بما ينذر بحدوث زيادة كبيرة في المواليد بهذه الفترة، وهو الأمر الذي يستدعى معه أن تمتد جهود التوعية بالقضية السكانية لفئات عمرية أقل وبأساليب إبداعية مبتكرة".