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الرئيس يبحث هاتفيا مع نظيره الموريتاني التعاون الاقتصادي والأمني

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الرئيس السيسي يبحث هاتفيا مع نظيره الموريتاني التعاون الاقتصادي والأمني الرئيس يبحث هاتفيا مع نظيره الموريتاني التعاون الاقتصادي والأمني

مصراوي Masrawy

03:39 م الأحد 13 ديسمبر 2020

القاهرة- أ ش أ:

تلقى الرئيس عبد الفتاح ، بعد ظهر اليوم اتصالاً هاتفياً من رئيس الجمهورية الموريتانية محمد ولد الغزواني.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الاتصال تناول التباحث بشأن تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، خاصةً على الصعيد العسكري والأمني ومكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، بالإضافة إلى التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية.

وعلى صعيد القضايا الإقليمية، تم تبادل الرؤى بشأن الأزمة الليبية، حيث توافق الجانبان على ضرورة تكثيف التنسيق في هذا الصدد، في ضوء الانعكاسات المباشرة لاستمرار الأزمة الليبية على الأمن القومي للبلدين، وكذلك الأمن الإقليمي، مع تأكيد الحرص الكامل على إنهاء تلك الأزمة عبر التوصل لحل سياسي يمهد الطريق لعودة الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق.

كما شهد الاتصال بحث جهود مكافحة انتشار ، حيث تم التوافق حول التنسيق بين وموريتانيا بخصوص إجراءات المكافحة من خلال تبادل التجارب والتواصل بين الأجهزة المعنية بالبلدين.

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