أخبار عاجلة

"العدل": تمديد صلاحية الوكالة الإلكترونية لمدة عام -
وزير الصحة: ولي العهد كان يتابع وصول اللقاحات وحريص على توفيرها للجميع بعدالة -
بميزانية تاريخية.. "اليونان" تستعد "عسكرياً" لمواجهة التهديدات التركية -
لجنة تحكيم مهرجان الإبل تحذر: عدم الالتزام بالتعليمات يؤدي إلى الاستبعاد -
للحد من الحوادث.. الداخلية تفحص سائقي حافلات المدارس -
شرطة الكهرباء تضبط 12 ألف قضية سرقة تيار ومخالفة تعاقد -
"المرور": ضبط 48 سائقا يقودون تحت تأثير المخدرات في 13 محافظة -
الأمن الاقتصادي يضبط 4429 مخالفة ظواهر سلبية في يوم واحد -
لدوره في نشر الوسطية.. تكريم رئيس منطقة الأقصر الأزهرية -
الصحة العالمية: سنساعد آسيا والمحيط الهادئ بلقاحات ضد كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

"الجمارك": إحباط 3283 عملية تهريب برسوم وغرامات 483 مليون جنيه خلال سبتمبر وأكتوبر

Print
"الجمارك": إحباط 3283 عملية تهريب برسوم وغرامات 483 مليون جنيه خلال سبتمبر وأكتوبر "الجمارك": إحباط 3283 عملية تهريب برسوم وغرامات 483 مليون جنيه خلال سبتمبر وأكتوبر

مصراوي Masrawy

03:20 م الأحد 13 ديسمبر 2020

كتب- محمد عبيد:

تلقى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تقريرًا من كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، استعرض خلاله الجهود المبذولة لإحكام السيطرة على المنافذ الجمركية، وتشديد الرقابة؛ بما يُسهم في منع أية محاولات للتهريب تؤثر سلبيًّا على الصناعة المحلية والاقتصاد الوطني.

وأشار التقرير إلى أنه تم إحباط 3283 عملية تهريب خلال الفترة من أول سبتمبر حتى نهاية أكتوبر الماضيين، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وقد بلغت القيمة الإجمالية للرسوم والغرامات المستحقة 483 مليونًا و611 ألف جنيه.

وأضاف التقرير أنه تم تحرير 1696 محضر تهرب جمركي، يتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة؛ بلغت قيمة المستحق عليها نحو 21 مليونًا و614 ألف جنيه، و49 محضرًا يتعلق بمحاولات تهريب المواد المخدرة، والمنشطات بلغت قيمة المستحق عليها نحو 55 مليونًا و952 ألف جنيه، وتم تحرير 33 محضرًا للتهرب يتعلق بأجهزة لا سلكية وأجهزة استقبال، والأسلحة والذخائر، بلغت قيمة المستحق عليها نحو 879 ألف جنيه.

وأوضح التقرير أن المحاضر شملت أيضًا 125 محضرًا تتعلق بمحاولات تهريب الملابس الجاهزة، والأدوية، والخمور، وأجهزة المحمول، بلغت قيمة المستحق عليها نحو 72 مليونًا و616 ألف جنيه، كما تم تحرير 219 محضرًا تهرب يتعلق بالسجائر، ومستحضرات تجميل بلغت قيمة المستحق عليها نحو 108 ملايين و784 ألف جنيه.

ولفت التقرير إلى أنه تم تحرير 143 محضرًا يتعلق بمحاولات تهريب أصناف متنوعة، والسلع المرفوضة رقابيًّا، بلغت مستحقاتها نحو 125 مليونًا و656 ألف جنيه.

وتابع التقرير بأنه تم تحرير 261 محضرًا يتعلق بإثبات الحالة وفرق القيمة، والمناطق الحرة، والسيارات وقطع الغيار، ومخالفة الصادر، بلغت مستحقاتها نحو 92 مليونًا و20 ألف جنيه، موضحًا أنه تم تحرير 3 محاضر لمشغولات ذهبية وفضية بلغت مستحقاتها نحو 32 ألف جنيه.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - د. سمر سعيد تتحدث عن بداية الفنون الشعبية في مصر

8 الصبح - د. سمر سعيد تتحدث عن بداية الفنون الشعبية في مصر

8 الصبح - الرئيس السيسي يؤكد رفض مصر أيه ممارسات تسعى إلى زعزعة استقرار الخليج

8 الصبح - الرئيس السيسي يؤكد رفض مصر أيه ممارسات تسعى إلى زعزعة استقرار الخليج

8 الصبح - " 8 الصبح Sport".. قراءة تحليلية في الأحداث ومباريات كرة القدم المصرية

8 الصبح - " 8 الصبح Sport".. قراءة تحليلية في الأحداث ومباريات كرة القدم المصرية

8 الصبح - وزيرة الصحة تتوجه إلى الإمارات لبحث خطة توريد دفعات لقاح فيروس كورونا لمصر

8 الصبح - وزيرة الصحة تتوجه إلى الإمارات لبحث خطة توريد دفعات لقاح فيروس كورونا لمصر

شبكة عيون الإخبارية