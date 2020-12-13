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4 صور توثق لحظة إنقاذ شاب حاول الانتحار في دمياط

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4 صور توثق لحظة إنقاذ شاب حاول الانتحار في دمياط 4 صور توثق لحظة إنقاذ شاب حاول الانتحار في دمياط

مصراوي Masrawy

03:50 م الأحد 13 ديسمبر 2020

دمياط - محمد إبراهيم:

أحبطت قوات الإنقاذ النهري في دمياط، محاولة شاب الانتحار قفزا من أعلى الكوبري العلوي الرابط بين المدينة وقرية السنانية، بعد أن أقدم على إلقاء نفسه في مياه نهر النيل، اليوم الأحد.

وتجمهر عدد من الأهالي في محاولة لمنع الشاب، بعد أن بدأ يصرخ ويهذي بكلمات غير مفهومة، وتصدى للجميع وقفز في موقف أثار دهشة الجميع.

وتزامنت الواقعة مع مرور دورية شرطة، التي سارعت باستدعاء قوات الإنقاذ النهري، التي نجحت في السيطرة على الموقف وإخراج الشاب من المياه.

وكشف شهود عيان، لموقع "مصراوي"، عن أن الشاب ظل يصرخ في المارة، مؤكدًا أنه يعاني من ظروف صعبة جعلته يقرر الانتحار.

وقبل أسبوعين، في واقعة مماثلة، حاولت فتاة إلقاء نفسها في مياه نهر النيل أسفل الكوبري العلوي، لكن قوات الشرطة منعتها، وكانت في حالة نفسية سيئة.

وفي يوليو، صعد شاب أعلى الكوبري، مهددًا بالقفز في نهر النيل، وهو ما أقدم عليه، لكن قوات الأمن أنقذته في الحال.

وكشفت التحريات الأولية، عن أنها ليست المرة الأولى له التي يحاول فيها الانتحار، وجرى اصطحابه إلى قسم الشرطة.

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