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الخارجیة الإيرانية تستدعي السفير الألماني لدی طهران

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الخارجیة الإيرانية تستدعي السفير الألماني لدی طهران الخارجیة الإيرانية تستدعي السفير الألماني لدی طهران

مصراوي Masrawy

03:37 م الأحد 13 ديسمبر 2020

طهران - (د ب أ):
استدعت وزارة الخارجیة الإيرانية السفیر الألماني في طهران، باعتباره ممثلا عن الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) اليوم الأحد أن الاستدعاء جاء عقب بیان الاتحاد الأوروبي الذي ندد فيه بإعدام الصحفي الإیراني المعارض "روح الله زم"، الذي تم تنفيذ حكم الإعدام بحقه أمس السبت.
وتتولى ألمانيا حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، وتم استدعاء سفيرها إلى وزارة الخارجیة نيابة عن الاتحاد الأوروبي.
وأعدمت السلطات زم بعد إدانته بالتحريض على الاحتجاجات التي اندلعت في عام 2017، وارتكاب جرائم ضد الأمن القومي الداخلي والخارجي للبلاد من خلال التجسس لمصلحة جهاز استخبارات تابع لإحدى دول المنطقة وجهاز الاستخبارات الفرنسي.
يشار إلى أن المدون كان استنكر بشكل خاص تزوير الانتخابات وإعادة انتخاب محمود أحمدي نجاد خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2009. ثم فر إلى فرنسا عبر ماليزيا.
ووفقا لتقارير إعلامية، فقد قامت قوات الأمن الإيرانية باستدراجه إلى العراق، حيث اعتقل هناك أواخر العام الماضي ومن ثم تم نقله إلى إيران.

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