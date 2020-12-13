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الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا: الأسد ينكر التنوع السائد في البلاد

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الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا: الأسد ينكر التنوع السائد في البلاد الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا: الأسد ينكر التنوع السائد في البلاد

مصراوي Masrawy

03:21 م الأحد 13 ديسمبر 2020

دمشق - (د ب أ):

اعتبرت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اليوم الأحد، حديث الرئيس السوري بشار الأسد عن عروبة سوريا هو تحريض للعنصر العربي ضد الإدارة الذاتية.

وقالت الإدارة، في بيان نشرته اليوم عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إن تعليق الأسد، على بعض القضايا ومنها تناوله غير الكامل للواقع السوري وإنكاره للتنوع السائد الموجود في سوريا لا يعبر بأي شكل من الأشكال عن الانفتاح الواجب توفره لدى كل الأطراف التي تدّعي حرصها على مصلحة سوريا وشعبها.

وأضاف البيان: "نحن نحترم كل المكونات ونؤكد على أن العرب جزء كبير وأصيل من النسيج السوري، ولكن يجب أن لا يكون هذا المكون ومن خلال استغلاله واستغلال هويته السورية منصة ينفذ من خلالها النظام سياساته مدعياً خدمة العرب في حين أنه يخدم مصلحته فقط، فالعرب كغيرهم من المكونات يعانون من الإنكار".

وأكد البيان أن سوريا أحوج اليوم لأن تتبنى فيها كل الأطراف لغة تتناسب مع حالة التغيير والتنوع والواقع الموجود فعليا، فالإنكار بحق أي من الشعوب أو المكونات المتعددة في سوريا يلغي غناها المجتمعي والثقافي والديني، وهذا الإلغاء لا يخدم مستقبل سورية ووحدة شعبها، بل يسهّل كل إجراءات تفتيت وحدتها المجتمعية.

وأضاف أن حديث الأسد عن التعدد والتنوع السائد في سوريا وحصره بلون واحد، وهو الطابع العروبي البحت، لا ينسجم مع المتغيرات المطلوبة ولا مع جهود بناء سوريا الجديدة.

وأشار البيان إلى أن هذا التناول الضيق للشكل العروبي البحت حالة إنكار واضحة لباقي المكونات الأصيلة في سوريا، ومحاولة لصهر هذه المكونات والثقافات والتعدد السوري الموجود من كرد، وسريان، وأرمن وشركس وغيرهم في هذه البوتقة الضيقة.

وكان الأسد قال ، في كلمته، إن "العروبة الآن هي العنصر الجامع بين كل هذه المكونات، القرآن عربي والرسول عربي وثقافة الدين عربية والمجتمع هو مجتمع عربي، فلا بد أن نضرب العروبة لكي نفكك هذه العناصر، وعندها يحل محل هذا العنصر الجامع العناصر التفريقية المختلفة".

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