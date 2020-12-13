أخبار عاجلة

"العدل": تمديد صلاحية الوكالة الإلكترونية لمدة عام -
وزير الصحة: ولي العهد كان يتابع وصول اللقاحات وحريص على توفيرها للجميع بعدالة -
بميزانية تاريخية.. "اليونان" تستعد "عسكرياً" لمواجهة التهديدات التركية -
لجنة تحكيم مهرجان الإبل تحذر: عدم الالتزام بالتعليمات يؤدي إلى الاستبعاد -
للحد من الحوادث.. الداخلية تفحص سائقي حافلات المدارس -
شرطة الكهرباء تضبط 12 ألف قضية سرقة تيار ومخالفة تعاقد -
"المرور": ضبط 48 سائقا يقودون تحت تأثير المخدرات في 13 محافظة -
الأمن الاقتصادي يضبط 4429 مخالفة ظواهر سلبية في يوم واحد -
لدوره في نشر الوسطية.. تكريم رئيس منطقة الأقصر الأزهرية -
الصحة العالمية: سنساعد آسيا والمحيط الهادئ بلقاحات ضد كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مليون معتمر يؤدون المناسك بعد جائحة كورونا

Print
مليون معتمر يؤدون المناسك بعد جائحة كورونا مليون معتمر يؤدون المناسك بعد جائحة كورونا
84 ألفًا في المرحلة الأولى و210 آلاف بالثانية و320 ألفًا بالثالثة

مليون معتمر يؤدون المناسك بعد جائحة كورونا

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن إجمالي المعتمرين الذين تم تفويجهم منذ بدء العودة التدريجية للعمرة حتى اليوم، بلغ مليونًا و94 ألف معتمر.

وأوضحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، في إحصائية نشرتها أن إجمالي تفويج المعتمرين خلال المرحلة الأولى بلغ 84 ألفًا، وفي المرحلة الثانية 210 آلاف معتمر، و560 ألف مصلٍ، والمرحلة الثالثة 320 ألف معتمر، و960 ألف مصلٍ.

وأضافت الإحصائية أن إجمالي ما تم تفويجه من تاريخ 17 صفر حتى 27 ربيع الآخر بلغ 1.094.000 معتمر و2.960.000 مصلٍ.الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الخطيب": قطاع السياحة السعودي الواعد يجذب المستثمرين

"الخطيب": قطاع السياحة السعودي الواعد يجذب المستثمرين

"الدحيلان": نتطلع لأن تكون الشرقية مركزًا مهمًا لصناعة التجميل والأزياء

"الدحيلان": نتطلع لأن تكون الشرقية مركزًا مهمًا لصناعة التجميل والأزياء

وفد من المركز السعودي لتأهيل الكفيفات بالأردن يتفقّد الخدمات بـ"الزعتري"

وفد من المركز السعودي لتأهيل الكفيفات بالأردن يتفقّد الخدمات بـ"الزعتري"

وقف الملك عبدالعزيز يعلن عن بدء إجراءات تمليك المواطنين لعقاراتهم ببحرة

وقف الملك عبدالعزيز يعلن عن بدء إجراءات تمليك المواطنين لعقاراتهم ببحرة

شبكة عيون الإخبارية