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عبر 25 كاميرا.. رئاسة  الحرمين ترصد حرارة 4 ملايين شخص منذ بدء موسم العمرة

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عبر 25 كاميرا.. رئاسة  الحرمين ترصد حرارة 4 ملايين شخص منذ بدء موسم العمرة عبر 25 كاميرا.. رئاسة  الحرمين ترصد حرارة 4 ملايين شخص منذ بدء موسم العمرة
مدير إدارة الوقاية: تم زيادة المسارات عند الأبواب لتحقيق التباعد في مسارات الفحص

عبر 25 كاميرا.. رئاسة  الحرمين ترصد حرارة 4 ملايين شخص منذ بدء موسم العمرة

رصدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، منذ بداية عودة موسم العمرة، درجات الحرارة لحولي (4) ملايين شخص، من خلال (25) كاميرا موزعة على مداخل البيت العتيق، مخصصة لقياس درجات حرارة قاصديه لأداء العمرة أو الصلاة، والعاملين فيه.

وأوضح مدير إدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة بالمسجد الحرام حسن السويهري، أنه تم تدريب أكثر من (100) موظف لمتابعة الكاميرات الحرارية، ورصد درجات حرارة قاصدي البيت العتيق والعاملين فيه، وآلية التعامل مع الألوان التي تظهرها الكاميرات.
وقال: تم زيادة المسارات عند الأبواب لتحقيق التباعد في مسارات الفحص، والكاميرات الحرارية لكشف أعراض المشتبه في تعرضهم للفايروس، لأنها ترصد درجات الحرارة على مسافة ستة أمتار وبدقة عالية، وتستطيع تمييز الزائر الذي تظهر لديه أعراض حرارة مرتفعة، وفرزه في قائمة خاصة ليسهل التعرف عليه، قبل دخوله إلى المسجد الحرام.الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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