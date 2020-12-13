بعد الأشعة المقطعية.. تعافي محافظ المنوفية من الإصابة بفيروس كورونا

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مصراوي Masrawy

المنوفية - أحمد الباهي:

أكد مصدر في ديوان عام محافظة المنوفية، تعافي اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، من فيروس كورونا المستجد بعد 3 أسابيع من الإصابة، التي أبعدته عن مكتبه بديوان المحافظة، مُضيفًا: "خلال يومين سيعود المحافظ إلى مكتبه".

وأفاد المصدر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن المحافظ انتقل منتصف الأسبوع الماضي إلى مستشفى القصر بشبين الكوم، وأجرى بعض الفحوصات حيث أظهرت صور الأشعة المقطعية تحسن حالته تمامًا، وشفاءه من الفيروس، ومن المقرر تكرارها خلال ساعات للاطمئنان أكثر.

كان محافظ المنوفية تعرض للإصابة بفيروس كورونا قبل 3 أسابيع عقب لقاء مع العشرات من الحالات الإنسانية بمقر مكتبه، وكذلك لقاء بعدد من رجال الأعمال، لتقديم المساعدة لهم.

وأكدت مصادر خاصة لـ"مصراوي"، تعافي 5 موظفين كذلك بمكتب محافظ المنوفية، منهم فادي زايد مدير المكتب، وإبراهيم صلاح مدير العلاقات العامة، و3 موظفين معاونين بمكتب سكرتارية المحافظ.