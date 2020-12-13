أخبار عاجلة

"العدل": تمديد صلاحية الوكالة الإلكترونية لمدة عام -
وزير الصحة: ولي العهد كان يتابع وصول اللقاحات وحريص على توفيرها للجميع بعدالة -
بميزانية تاريخية.. "اليونان" تستعد "عسكرياً" لمواجهة التهديدات التركية -
لجنة تحكيم مهرجان الإبل تحذر: عدم الالتزام بالتعليمات يؤدي إلى الاستبعاد -
للحد من الحوادث.. الداخلية تفحص سائقي حافلات المدارس -
شرطة الكهرباء تضبط 12 ألف قضية سرقة تيار ومخالفة تعاقد -
"المرور": ضبط 48 سائقا يقودون تحت تأثير المخدرات في 13 محافظة -
الأمن الاقتصادي يضبط 4429 مخالفة ظواهر سلبية في يوم واحد -
لدوره في نشر الوسطية.. تكريم رئيس منطقة الأقصر الأزهرية -
الصحة العالمية: سنساعد آسيا والمحيط الهادئ بلقاحات ضد كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بعد الأشعة المقطعية.. تعافي محافظ المنوفية من الإصابة بفيروس كورونا

Print
بعد الأشعة المقطعية.. تعافي محافظ المنوفية من الإصابة بفيروس كورونا بعد الأشعة المقطعية.. تعافي محافظ المنوفية من الإصابة بفيروس كورونا

مصراوي Masrawy

03:31 م الأحد 13 ديسمبر 2020

المنوفية - أحمد الباهي:

أكد مصدر في ديوان عام محافظة المنوفية، تعافي اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، من المستجد بعد 3 أسابيع من الإصابة، التي أبعدته عن مكتبه بديوان المحافظة، مُضيفًا: "خلال يومين سيعود المحافظ إلى مكتبه".

وأفاد المصدر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن المحافظ انتقل منتصف الأسبوع الماضي إلى مستشفى القصر بشبين الكوم، وأجرى بعض الفحوصات حيث أظهرت صور الأشعة المقطعية تحسن حالته تمامًا، وشفاءه من الفيروس، ومن المقرر تكرارها خلال ساعات للاطمئنان أكثر.

كان محافظ المنوفية تعرض للإصابة بفيروس كورونا قبل 3 أسابيع عقب لقاء مع العشرات من الحالات الإنسانية بمقر مكتبه، وكذلك لقاء بعدد من رجال الأعمال، لتقديم المساعدة لهم.

وأكدت مصادر خاصة لـ"مصراوي"، تعافي 5 موظفين كذلك بمكتب محافظ المنوفية، منهم فادي زايد مدير المكتب، وإبراهيم صلاح مدير العلاقات العامة، و3 موظفين معاونين بمكتب سكرتارية المحافظ.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أول تعليق من السيسي على إصابة ماكرون بفيروس كورونا

أول تعليق من السيسي على إصابة ماكرون بفيروس كورونا

8 الصبح - د. سمر سعيد تتحدث عن بداية الفنون الشعبية في مصر

8 الصبح - د. سمر سعيد تتحدث عن بداية الفنون الشعبية في مصر

8 الصبح - الصحة تسجل 544 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا..و24 وفاة

8 الصبح - الصحة تسجل 544 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا..و24 وفاة

8 الصبح - الرئيس السيسي يؤكد رفض مصر أيه ممارسات تسعى إلى زعزعة استقرار الخليج

8 الصبح - الرئيس السيسي يؤكد رفض مصر أيه ممارسات تسعى إلى زعزعة استقرار الخليج

شبكة عيون الإخبارية