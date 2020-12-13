صرف بدل انتقال لطلاب المدارس الفنية في الفرافرة بالوادي الجديد

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الوادي الجديد – محمد الباريسي:

وجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، بصرف بدل انتقال لطلاب المدارس الفنية بأنواعها ومراحلها بقرية أبو منقار في مركز الفرافرة، وذلك لتخفيف العبء على ذويهم.

جاء ذلك خلال تفقده اليوم لمدرسة الفرافرة الثانوية الزراعية للاطمئنان على سير العملية التعليمية، ضمن جولته التفقدية لمركز الفرافرة يرافقه السيد يوسف مرزوق رئيس المركز.

ووجه بعرض احتياجات المدرسة من مشروعات منتجة كصوب زراعية وإنتاج حيواني، وذلك لتحويلها إلى مدرسة منتجه، مؤكدًا ضرورة الاهتمام بالنماذج الناجحة في مجالات الإنتاج الزراعي والصناعي للتعلم منها وتطويرها.

وفي نفس الجولة تفقد الزملوط مشروع زراعة نبات الخروع المقام على مساحة 4 فدان تحت إشراف المدرسة، حيث وجه بدراسة وعرض تدبير مزرعة أخرى لإنتاج زيت الخروع الذي يعد من الزيوت ذات العائد الاقتصادي المرتفع لاستخدامها في العديد من الصناعات الطبية وغيرها.