وفاة شخص إثر تصادم سيارة بدراجة آلية في دمياط

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مصراوي Masrawy

دمياط - محمد إبراهيم:

توفي شخص جراء حادث سير أعلى الكوبري العلوي بدمياط، اليوم الأحد، وأخطرت قوات الأمن التي انتقلت إلى موقع البلاغ للتعرف على ملابساته وأسبابه.

وشهد الكوبري الرابط بين السنانية ودمياط، حادث اصطدام سيارة بدراجة آلية، اليوم الأحد، ما أدى إلى وفاة يحيى العاصي، في العقد الرابع من العمر، ويقيم في قرية السنانية.

وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى التخصصي، في انتظار استصدار تصريح الدفن بعد قرار النيابة العامة.

وشهد الكوبري ذاته حادث اصطدام دراجة آلية بسيارة نقل، قبل أيام، ما أدى إلى إصابة شخصين، وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة.