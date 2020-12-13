حاول الهرب من كلب ضال.. مصرع طفل غرقًا في مصرف بالإسكندرية

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مصراوي Masrawy

الإسكندرية – محمد عامر:

لقي طفل مصرعه غرقًا في مصرف بقرية الزهور بمنطقة الرمل شرقي الإسكندرية، وذلك أثناء ركضه محاولًا الهرب من كلب ضال.

تلقى اللواء سامي غنيم، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة ثان الرمل، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بانتشال جثة طفل من أحد المصارف قرية الزهور

انتقل ضباط القسم رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص وجود جثة الطفل "السيد محمد أحمد"، 6 سنوات، ولا يوجد بها إصابات ظاهرة.

وبسؤال شهود الواقعة، أكدوا أن الطفل سقط في مصرف كوبري الألمان بقرية الزهور وحاولوا إنقاذه إلا أن تيار المياه سحبه داخل ماسورة وخرج منها جثة هامدة.

بينما أوضح والد الطفل "محمد أحمد ذكي" حداد، أن نجله كان يلهو مع أصدقائه أمام المنزل إلا أن الكلاب الضالة هاجمته، فحاول الهرب منها وسقط في المصرف المشار إليه وتوفي.

حرر المحضر اللازم بالواقعة في قسم شرطة الرمل ثان، وأمر المستشار أشرف المغربي، المحامي العام لنيابات المنتزه، بدفن الجثة بعد أن ثبت من التحقيقات عدم وجود شبهة جنائية حول الحادث.