أخبار عاجلة

"العدل": تمديد صلاحية الوكالة الإلكترونية لمدة عام -
وزير الصحة: ولي العهد كان يتابع وصول اللقاحات وحريص على توفيرها للجميع بعدالة -
بميزانية تاريخية.. "اليونان" تستعد "عسكرياً" لمواجهة التهديدات التركية -
لجنة تحكيم مهرجان الإبل تحذر: عدم الالتزام بالتعليمات يؤدي إلى الاستبعاد -
للحد من الحوادث.. الداخلية تفحص سائقي حافلات المدارس -
شرطة الكهرباء تضبط 12 ألف قضية سرقة تيار ومخالفة تعاقد -
"المرور": ضبط 48 سائقا يقودون تحت تأثير المخدرات في 13 محافظة -
الأمن الاقتصادي يضبط 4429 مخالفة ظواهر سلبية في يوم واحد -
لدوره في نشر الوسطية.. تكريم رئيس منطقة الأقصر الأزهرية -
الصحة العالمية: سنساعد آسيا والمحيط الهادئ بلقاحات ضد كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

حاول الهرب من كلب ضال.. مصرع طفل غرقًا في مصرف بالإسكندرية

Print
حاول الهرب من كلب ضال.. مصرع طفل غرقًا في مصرف بالإسكندرية حاول الهرب من كلب ضال.. مصرع طفل غرقًا في مصرف بالإسكندرية

مصراوي Masrawy

03:15 م الأحد 13 ديسمبر 2020

الإسكندرية – محمد عامر:

لقي طفل مصرعه غرقًا في مصرف بقرية الزهور بمنطقة الرمل شرقي الإسكندرية، وذلك أثناء ركضه محاولًا الهرب من كلب ضال.

تلقى اللواء سامي غنيم، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة ثان الرمل، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بانتشال جثة طفل من أحد المصارف قرية الزهور

انتقل ضباط القسم رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص وجود جثة الطفل "السيد محمد أحمد"، 6 سنوات، ولا يوجد بها إصابات ظاهرة.

وبسؤال شهود الواقعة، أكدوا أن الطفل سقط في مصرف كوبري الألمان بقرية الزهور وحاولوا إنقاذه إلا أن تيار المياه سحبه داخل ماسورة وخرج منها جثة هامدة.

بينما أوضح والد الطفل "محمد أحمد ذكي" حداد، أن نجله كان يلهو مع أصدقائه أمام المنزل إلا أن الكلاب الضالة هاجمته، فحاول الهرب منها وسقط في المصرف المشار إليه وتوفي.

حرر المحضر اللازم بالواقعة في قسم شرطة الرمل ثان، وأمر المستشار أشرف المغربي، المحامي العام لنيابات المنتزه، بدفن الجثة بعد أن ثبت من التحقيقات عدم وجود شبهة جنائية حول الحادث.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - د. سمر سعيد تتحدث عن بداية الفنون الشعبية في مصر

8 الصبح - د. سمر سعيد تتحدث عن بداية الفنون الشعبية في مصر

8 الصبح - الرئيس السيسي يؤكد رفض مصر أيه ممارسات تسعى إلى زعزعة استقرار الخليج

8 الصبح - الرئيس السيسي يؤكد رفض مصر أيه ممارسات تسعى إلى زعزعة استقرار الخليج

8 الصبح - " 8 الصبح Sport".. قراءة تحليلية في الأحداث ومباريات كرة القدم المصرية

8 الصبح - " 8 الصبح Sport".. قراءة تحليلية في الأحداث ومباريات كرة القدم المصرية

8 الصبح - وزيرة الصحة تتوجه إلى الإمارات لبحث خطة توريد دفعات لقاح فيروس كورونا لمصر

8 الصبح - وزيرة الصحة تتوجه إلى الإمارات لبحث خطة توريد دفعات لقاح فيروس كورونا لمصر

شبكة عيون الإخبارية