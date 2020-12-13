محافظ دمياط تناشد الأهالي بسرعة تقديم طلبات التصال

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مصراوي Masrawy

دمياط - محمد إبراهيم:

أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، انتظام سير عملية تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء والتي تجرى بالمراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن، بعد مد المهلة الخاصة بتلقي الطلبات لمدة شهر إضافي تنتهى في ٣١ ديسمبر الجاري.

ووجهت المحافظ، اليوم الأحد، تعليماتها إلى رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بالالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حفاظا على سلامة الجميع.

كما وجهت بتنظيم عملية تلقي الطلبات للحد من الازدحام، ومراعاة المسافات الآمنة والتهوية الجيدة، مؤكدة على إتمام كافة الإجراءات الخاصة بذلك الملف.

وناشدت الدكتورة منال عوض الأهالي بسرعة تقديم الطلبات قبل انتهاء المدة المحددة، والاستفادة من المهلة التي جرى مدها لاستيفاء كافة الإجراءات لتقنين أوضاعهم.